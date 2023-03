MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come testimoniano le immagini di SkySport24, il Milan è arrivato pochi minuti fa a Malpensa e a breve decollerà per raggiungere Londra in vista del match di domani in casa del Tottenham: sono presenti regolarmente sia Olivier Giroud che Brahim Diaz, la cui presenza ieri era in dubbio.