Milan in partenza per Newcastle: ci sono anche Leao e Okafor

Il Milan è arrivato poco fa a Malpensa da dove alle 16.30 decollerà per raggiungere Newcastle in vista della gara di Champions League di domani sera, che sarà decisiva per il destino europeo del Diavolo. Come testimoniano le immagini di SkySport24, tra i giocatori che fanno parte del gruppo rossonero in partenza per l'Inghilterra ci sono anche Rafael Leao e Noah Okafor, che dunque sono recuperati e regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per la sfida contro gli inglesi.

Leao ha risolto la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata contro il Lecce che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane ed è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Okafor ha recuperato anche lui dalla lesione al bicipite femorale destro che si era procurato durante il match della sua Svizzera contro la Romania.