Milan in piena emergenza con l'Udinese: nove rossoneri indisponibili

Con l'indisponibiltà di Theo Hernandez per la sfida con l'Udinese a causa di una contusione alla caviglia, sale a quota nove rossoneri attualmente infortunati e quindi out per la gara odierna: Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Pulisic, Chukwueze, Kjaer, Theo Hernandez.