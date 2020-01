Milan, in Premier è caccia a Piatek. Tante uscite a gennaio

Potrebbe essere in Inghilterra il futuro di Krzysztof Piatek. Si stanno intensificando i rapporti tra il Milan e diverse squadre della Premier, con l’Aston Villa, West Ham, New Castle e Tottenham interessante e in prima linea. La formazione di Mourinho ha perso Harry Kane per diverso tempo e così ha inserito il polacco sulla lista dei possibili acquisti. Così come l’Aston Villa che dovrà rinunciare al brasiliano Wesley, infortunatosi recentemente contro il Burnley, e dovrà restare fermo fino al termine del campionato. Così anche la squadra di Birmingham ha chiesto Piatek, arrivando ad offrire 30 milioni di euro. Cifra che i rossoneri valutano congrua rispetto ai 35 investiti nella scorsa sessione invernale, quando l’ex ds Leonardo lo acquistò dal Genoa per 35 milioni di euro.

In uscita anche Ricardo Rodriguez, che piace al Fenerbahce, mentre Borini ha una serie di squadre tra cui scegliere. Samp, Genoa, Verona e Parma si sono fatte sotto, e nel giro di qualche ora il rossonero dovrebbe esprimere la sua preferenza. Anche Pepe Reina è in partenza, con l’Aston Villa ancora protagonista, questa volta per sostituire il portiere infortunato Tom Heaton. Dialogo aperto con l’Atalanta per Caldara che spera di tornare a Bergamo e tornare a giocare dopo un anno e mezzo fermo ai box.