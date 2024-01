Milan, in questa squadra segnano tutti: in gol 12 giocatori diversi

E' il giorno dopo della bella vittoria del Milan, che domina e convince contro la Roma al termine di una gara quasi mai messa in discussione: 3-1 il risultato finale grazie alle reti rossonere di Adli, Giroud e Theo Hernandez. I rossoneri blindano quindi il terzo posto in classifica, mettendo pressione alla Juventus e allontanando Fiorentina (+8) e Lazio (+9). I rossoneri vincono ancora in Serie A dopo il passo falso in Coppa Italia contro l'Atalanta. Ha trovato la prima gioia del gol con la maglia del Milan, il centrocampista Yacine Adli, un gol prezioso per i dati e numeri dei rossoneri.

Infatti, come riportato da Opta Facts, grazie alla rete siglata da Yacine Adli salgono a 12 i marcatori del Milan in questo campionato, solo Juventus e Frosinone (13) hanno mandato a segno più giocatori finora.