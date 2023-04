Milan, in questa stagione solo una volta Tomori non è stato titolare in Serie A

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tolte le tre partite saltate per un problema fisico all'anca, Fikayo Tomori ha giocato tutte le restanti gare di Serie A del Milan, scendendo in campo dal primo minuto in tutte le occasioni tranne una volta: il difensore inglese ha giocato infatti titolare 25 partite su 26, partendo dalla panchina solo il 10 settembre 2022 nella sfida in casa della Sampdoria (6^ giornata).