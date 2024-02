Milan, in questa stagione sono già 13 le partite in cui i rossoneri hanno subito almeno due gol

Con la partita di questa sera contro il Rennes, persa 3-2, salgono a 13 le gare in questa stagione in cui il Milan ha incassato almeno due gol: nove in Sere A, tre in Europa (tra Champions League ed Europa League) e una in Coppa Italia.

Eccole nel dettaglio:

SERIE A

1) Inter-Milan 5-1

2) Napoli-Milan 2-2

3) Lecce-Milan 2-2

4) Atalanta-Milan 3-2

5) Salernitana-Milan 2-2

6) Udinese-Milan 2-3

7) Milan-Bologna 2-2

8) Frosinone-Milan 2-3

9) Monza-Milan 4-2



CHAMPIONS LEAGUE/EUROPA LEAGUE

1) PSG-Milan 3-0

2) Milan-Borussia Dortmund 1-3

3) Rennes-Milan 3-2

COPPA ITALIA

1) Milan-Atalanta 1-2

GOL SUBITI:

24 in campionato

9 in Europa

2 in Coppa Italia

Totale: 35 gol in 13 partite