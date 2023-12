Milan in ripresa: l'andamento delle ultime sei gare in Serie A

Il Milan ieri ha trionfato con il Sassuolo a San Siro: decisivo il gol di Pulisic nel secondo tempo per l'1-0 finale. La squadra di Pioli chiude il 2023 con i tre punti dopo un periodo difficile dovuto a prestazioni altalenanti e una marea di infortuni, problema veramente grosso, il principale della stagione fino a questo punto. I rossoneri sono al terzo posto in Serie A, a 9 punti dall'Inter in testa al campionato.

Il Milan ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A (1N, 1P), dopo una serie di quattro partite senza successo in campionato (2N, 2P).