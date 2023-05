Milan in ritiro in mattinata in attesa di Leao: immagini e aggiornamenti LIVE su MN

MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan si riunirà questa mattina in ritiro presso l'Hotel Melià in zona Lotto a Milano per preparare la sfida di questa sera contro l'Inter. Leao, nel frattempo, sosterrà un provino a Milanello e, nel caso sarà disponibile, raggiungerà la squadra direttamente in hotel. Le immagini saranno visibili LIVE su MilanNews.it.