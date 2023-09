Milan in testa dopo le prime tre: è successo 4 volte negli ultimi 5 avvii di campionato

Il Milan di Pioli è primo dopo tre giornate, addirittura a punteggio pieno: ecco quante altre volte, negli ultimi 4 avvii di campionato prima di questo, è successo.

L'anno scorso il Milan dopo tre giornate era al comando insieme ad altre 5 squadre: Atalanta, Roma, Lazio, Torino e Napoli. In quel caso i punti erano però 7 e non 9.

Nel 2021/22, l'anno dello Scudetto, i rossoneri avevano 9 punti dopo tre partite, di nuovo a punteggio pieno, accompagnati da Roma e Napoli.

2020/21, anche in questo caso il Milan era in testa: tre vittorie nelle prime 3, che diventarono poi quattro. Insieme ai rossoneri c'era l'Atalanta.

Infine 2019/20, l'unico avvio di campionato degli ultimi 5 in cui il Milan non ha chiuso la terza giornata in testa: i rossoneri di Giampaolo avevano perso all'esordio in casa dell'Udinese.