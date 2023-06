MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan questa estate tornerà in tourneè negli Stati Uniti, dove giocherà anche tre amichevoli di lusso. Ecco tutte le date:

- 21 luglio partenza per Los Angeles

- vs Real Madrid, il 23 luglio, a Los Angeles

- vs Juventus, il 27 luglio, a Los Angeles

- vs Barcellona, il 1° agosto, a Las Vegas

- 2 agosto, rientro a Milano