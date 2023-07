Milan in Usa, il programma di oggi: allenamento a UCLA e poi evento Puma

Il Milan continua la sua tournée negli Stati Uniti e si prepara ad affrontare il Barcellona a Las Vegas. Oggi i rossoneri, come riporta la Gazzetta dello Sport, saranno in campo alle 19 italiane per l'allenamento che si svolgerà non più al BMO Stadium di Los Angeles ma presso l'università di UCLA, storica e prestigiosa università losangelina. Nel pomeriggio poi ci sarà un evento Puma. Il 31 luglio i rossoneri partiranno alla volta del Nevada per raggiungere, appunto, Las Vegas dove il giorno dopo sfideranno i blaugrana.