Milan in visita all'hotel dell'officiale partner SIRO, il One Za'abeel hotel

Nel corso della sua visita in Medio Oriente, il CEO del Milan Giorgio Furlani non ha perso l'occasione per andare a visitare l'hotel dell'official partner dei rossoneri SIRO, il One Za'abeel hotel, la prima struttura di Dubai per il fitness ed il recupero.

Il club ha voluto festeggiare questo importante traguando pubblicando un post sui propri canali social, nella cui didascalia possiamo leggere: "Siamo lieti di condividere che di recente abbiamo visitato l'imponente hotel SIRO One Za'abeel, il primo hotel di fitness e recupero di Dubai! Congratulazioni al nostro Official Hotel partner per l'apertura riuscita della loro prima sede. Siamo orgogliosi di aver contribuito con la nostra esperienza, riflettendo il nostro impegno per l’eccellenza e l’innovazione".

We're pleased to share that we recently visited the impressive SIRO One Za'abeel hotel, Dubai’s first fitness and recovery hotel! Congratulations to our Official Hotel Partner on the successful opening of their first destination. We are proud to have contributed with our… pic.twitter.com/sgia6up3h9