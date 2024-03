Milan in volo, poi il problema tecnico e l'atterraggio lampo. Rossoneri a Firenze da ieri sera

Dopo il problema tecnico che ha tenuto fermo il Milan a Malpensa, la squadra di Pioli è partita con tre a ore di ritardo per Firenze dopo aver cambiato volo. Come riportato dalla redazione di MilanNews.it e anche da Sky, i rossoneri sono stati costretti ad attendere più del dovuto per un problema tecnico sul volo che li avrebbe portati a Firenze. L'inconveniente ha costretto la squadra ha cambiare aereo, e sarebbe ora tutto pronto per partire.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: sabato 30 marzo 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Franchi, Firenze

TV: DAZN, zona DAZN, Sky

Web: MilanNews.it