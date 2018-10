Sono stati pubblicati gli incassi del Milan della scorsa edizione dell'Europa League. Il club rossonero ha guadagnato 2.6 milioni di euro per la partecipazione, 2 milioni e 64.000 euro per le performance, 8.023.221 milioni di Market Pool, 500.000 euro per i sedicesimi e 750 euro per gli ottavi di finale, per un totale di 13.937.221 euro.