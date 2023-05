Milan, incubo provinciali: solo 7 punti in 9 partite

MilanNews.it

Il cammino del Milan nella Serie A 2022-2023 sta avendo parecchi alti e bassi, tanto che al momento il Diavolo è fuori dalla zona Champions. In particolare, come riferisce SportMediaset, la squadra di Stefano Pioli sta faticando parecchio contro le cosiddette "provinciali", contro cui ha raccolto appena 7 punti in 9 partite.

Ecco le gare nel dettaglio:

Sassuolo-Milan 0-0

Cremonese-Milan 0-0

Lecce-Milan 2-2

Milan-Sassuolo 2-5

Milan-Salernitana 1-1

Udinese-Milan 3-1

Milan-Empoli 0-0

Bologna-Milan 1-1

Milan-Cremonese 1-1