Milan ingenuo, con il Bologna è 2-2. Tuttosport: "Dischetto rosso"

vedi letture

Una beffa gigante per il Milan di Stefano Pioli, ieri fermato sul 2-2 dal Bologna, che pareggia al novantesimo con un rigore di Orsolini. "Dischetto rosso", scrive Tuttosport, sottolineando i due errori dei rossoneri dagli undici metri, prima con Giroud e poi con Theo Hernandez, fermato dal palo. Il Milan perde così la chance di rosicchiare punti alla Juventus, fermata ad Empoli, e rischia di vedere fuggire ancor di più l'Inter.

Loftus Cheek non basta

"Siamo arrabbiati e delusi, non dobbiamo subire rimonte nel secondo tempo, purtroppo è già successo diverse volte. Cercheremo di migliorare sotto ogni aspetto, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti, mettiamo sempre il cuore in campo ma questo è il calcio, siamo stati anche molto sfortunati", le parole dell'inglese, autore di una doppietta, nel post partita.