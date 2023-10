Milan, iniziate le trattative per il rinnovo di Maignan

vedi letture

Come emerso già nei giorni scorsi, il Milan sta cominciando a mettersi all'opera per il rinnovo di Mike Maignan. Oggi lo conferma anche la Gazzetta dello Sport che afferma che le trattative sono già iniziate. Attualmente il contratto scade nel 2026 quindi, in linea teorica, non c'è fretta ma visti i casi precedenti, per non tirare troppo la corda e per non rischiare di perdere il giocatore poi a zero, la dirigenza vuole anticipare le mosse. Anche perchè Maignan da quando è arrivato nel 2021 non ha ai ricevuto nemmeno un adeguamento, eppure si è affermato come uno dei migliori portieri del pianeta.