Milan inoffensivo nel primo tempo: un solo tiro in porta

Non un gran primo tempo quello dell'Olimpico tra Lazio e Milan. In particolare i rossoneri non hanno offerto una grandissima prestazione nella prima frazione di gioco: una partita un po' nervosa e la squadra di Pioli che non è riuscita a creare gioco nè veri pericoli alla porta di Provedel. Addirittura il Milan è andato al tiro in porta solo una volta, nell'ultima azione e occasione del primo tempo, con Pulisic dopo una sgroppata di Theo a tutto campo.

