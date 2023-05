Milan-Inter 0-2, Il Giornale: "Due schiaffi al Diavolo. Aveva ragione Inzaghi: l’Inter non si è nascosta"

MilanNews.it

In merito alla vittoria dell'Inter di ieri sera contro il Milan per 2-0, l'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Due schiaffi al Diavolo. Aveva ragione Inzaghi: l’Inter non si è nascosta". I nerazzurri sono partiti fortissimo e dopo 11' erano avanti di due reti, sfiorando poi anche il terzo gol in più occasioni (palo di Calhanoglu e un paio di miracoli di Maignan). I rossoneri, che hanno perso anche Bennacer per infortunio nel primo tempo, hanno fatto meglio nella ripresa, ma non è bastato per far un gol che sarebbe stato importante in vista del ritorno di martedì.