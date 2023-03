Milan, Inter e Napoli avanti in Europa. Szczesny: "È bello per il calcio italiano"

MilanNews.it

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Friburgo, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny ha parlato anche delle italiane in Champions League: "Sono contento, è bello per il calcio italiano. Noi abbiamo vinto all'andata, la Roma anche, è un bel segnale per il nostro calcio. Il prossimo anno vogliamo giocare di martedì o mercoledì, questa è un'opportunità di andare in Champions. Ma credo che anche col -15 possiamo arrivarci tramite il campionato, ci sono le possibilità di giocarla".