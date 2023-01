Milan-Inter, Kjaer verso il ritorno dal 1'. Possibile titolarità per Messias

MilanNews.it

Giornata di Supercoppa a Riyad per il Milan, che questa sera affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. Diverse novità di formazione rispetto alla gara di Lecce per mister Pioli: in difesa torna Simon Kjaer, panchinando Kalulu, mentre in mezzo al campo torna Sandro Tonali al posto di Pobega. Cambio anche sulla trequarti - come riportato da Sky Sport e Gazzetta dello Sport - con Messias in vantaggio su Saelemaekers.