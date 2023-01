Milan-Inter sarà trasmessa in 165 paesi per 7,5 milioni di introiti

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Gazzetta dello Sport analizza i numeri dietro la Supercoppa che si giocherà in Arabia Saudita fra Inter e Milan: un evento che, si legge, sarà trasmesso in più di 165 paesi nel mondo da oltre 35 broadcaster stranieri. Per farlo, ci saranno più di 30 telecamere e un drone per le riprese aeree, con in più la tecnologia del fuorigioco semiautomatico, come noto.

Le cifre in ballo

Per la partita la Lega riceverà un gettone di 7 milioni e mezzo di euro. Soldi che saranno sommati agli incassi delle ultime due edizioni e che poi saranno divisi fra le varie partecipanti. Quella di domani sarà l'ultima sfida da contratto in Arabia Saudita, poi si dovrà rinegoziare. Ed in tal senso esiste già una proposta da 23 milioni di euro per allargare il format a 4 partecipanti.