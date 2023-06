Milan interessato a Hjulmand? La risposta del direttore sportivo del Lecce Corvino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei nomi per il centrocampo del Milan che è stato fatto negli ultimi giorni è quello di Morten Hjulmand, centrocampista e capitano del Lecce e membro della nazionale danese. Intervistato a Sportitalia, il direttore sportivo dei salentini ha parlato così in merito agli interessamenti di Milan e Lazio tra le altre: "Mi sarei meravigliato se non ci fossero stati interessi italiani o stranieri. Non posso smentirli, devo essere sincero: speriamo di raccogliere tanto quanto vale davvero il ragazzo, il giusto. Perché quello che chiediamo risponde veramente alle qualità del ragazzo che sul campo ha dimostrato di possedere.