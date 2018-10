Milan, investimento a rischio con Calhanoglu

C’è anche Hakan Calhanoglu tra i "bocciati" dalla Gazzetta dello Sport in questa prima parte di stagione. Salutato come il pezzo pregiato della gestione cinese - scrive la rosea - ora appare destinato alla ghiacciaia dopo che Leonardo ha acquistato Paquetà. Non a caso il suo rendimento è calato settimana dopo settimana. E per il club rossonero non sarà semplice recuperare i soldi investiti.