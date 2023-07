MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il Milan continua a monitorare per l'attacco anche Mehdi Taremi, attaccante fra poco 31enne del Porto. Questi i suoi numeri nella stagione scorsa: 51 gare ufficiali e 31 reti. Di queste ben 5 sono arrivate in Champions League, in 7 gare disputate complessivamente.