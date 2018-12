Qualità ma non solo: Lucas Paquetà è anche un giocatore duttile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha giocato trequartista, falso nove, esterno di centrocampo e mezzala. Gattuso, dunque, potrà utilizzare il ragazzo in più ruoli: da suggeritore alle spalle di Higuain e Cutrone oppure da interno o esterno del 4-3-3.