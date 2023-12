Milan Junior Camp: prosegue il progetto in Tunisia e Mauritius

Continuano le attività del Milan in giro per il mondo, da sempre attento a questi eventi e organizzazioni che mirano ad avvicinare i bambini al mondo rossonero, aiutandoli e dando loro una formazione sportiva mai come in questo periodo storico così fondamentale e necessaria.

Apparso sui canali social e web del club rossonero, questo il post che introduce il Milan Junior Camp in Tunisia e nelle Mauritius.

The Milan Junior Camp project continues its expansion with two new venues in new regions, Mauritius and Tunisia. Find out more https://t.co/FNWJ2F0Z6V 🇲🇺🇹🇳#SempreMilan pic.twitter.com/NGay6NXYel