Milan-Juve 0-1 al primo tempo: Mandzukic-gol, il Pipa tradisce dl dischetto

Juventus in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, il gol di Mandzukic, che in apertura porta avanti i suoi sfruttando al meglio un cross al bacio di Alex Sandro. Pesa, però, il calcio di rigore sbagliato da Higuain, che in chiusura di tempo si fa ipnotizzare da Szczesny. È l’unica occasione per i rossoneri, che faticano a costruire gioco e azioni pericolose. Non è che la Juve impressioni particolarmente, ma la squadra di Allegri ha il merito di gestire senza affanno la partita, concedendo avvero poco ai padroni di casa. La gara, comunque, resta aperta.