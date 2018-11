Milan-Juve 0-2: bianconeri cinici, l’orgoglio non basta ai rossoneri

La Juve sbanca San Siro senza incantare, favorita dai soliti errori del Milan, che prima regala letteralmente il primo gol ai bianconeri (Donnarumma accentua l’uscita, poi rimane sulla linea, mentre Rodríguez si fa anticipare da Mandzukic) e poi sbaglia il rigore nel finale del primo tempo (errore di Higuain). Pesa anche la "svista" di Mazzoleni, che non espelle Benatia (già ammonito) in occasione del penalty concesso col VAR ai rossoneri. Il direttore di gara, nella ripresa, sorvola su un altro intervento (più che sospetto) in area di Chiellini su Romagnoli, poi completa il lavoro espellendo Higuain per una normale - anche se plateale -protesta (il giallo sarebbe stato più che sufficiente). Il Milan ci mette ancora del suo (Donnarumma non è certo impeccabile in occasione del secondo gol juventino), ma forse non avrebbe potuto fare di più, considerate anche le assenze. L’assenza di Higuain peserà moltissimo contro la Lazio alla ripresa del campionato.