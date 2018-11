Milan-Juve, Bonaventura e Conti assenti dai convocati: infortunato il centrocampista, squalificato il terzino

Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei convocati per Milan-Juventus. Spicca la presenza di Higuain, recuperato dopo il problema accusato contro l’Udinese, e l’assenza di Bonaventura e Conti. Il centrocampista è ancora alle prese con l’infortunio mentre il terzino non è a disposizione per la squalifica rimediata in Primavera che è valida anche per il campionato di Serie A.