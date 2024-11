Milan-Juve dopo la sosta, Vocalelli: "Leao e Vlahovic hanno l'occasione di togliersi l'etichetta di eterni incompiuti"

Il rientro dalla sosta proporrà subito un grande big match come Milan-Juventus. Una partita che si racconta e si gioca da sola ma che in questo caso, il 23 novembre alle 18, avrà già implicazioni importanti soprattutto per i rossoneri che non possono permettersi di perdere altri punti rispetto alla testa della classifica. Il giornalista Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha parlato di Rafa Leao e Dusan Vlahovic che dovranno essere protagonisti.

Le parole di Alessandro Vocalelli su Rafa Leao e Dusan Vlahovic: "Manca più una settimana a Milan-Juve ma non c'è dubbio che il tema della partita si intrecci con il derby tra i due più famosi 'incompiuti' del campionato: Leao e Vlahovic. Perchè sabato a San Siro i rossoneri si giocheranno una delle ultime occasioni per rientrare nel giro scudetto. Ora insomma tocca a loro, a Leao e Vlahovic, due potenziali campioni, che tra l'altro non hanno più l'età - oltre all'ingaggio - per essere rappresentati come eterne promesse. Non è il caso di considerarli calciatori in formazione. Ecco, Leao e Vlahovic hanno l'occasione di mettersi alle spalle l'etichetta di eterni incompiuti"