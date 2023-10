Milan-Juve, Leao a caccia del 50esimo gol nei top 5 campionati europei

Rafa Leao stasera sarà in campo con il Milan per sfidare la Juventus a San Siro. Il portoghese insegue il gol numero 50 nei top 5 campionati europei, il numero 47 in maglia rossonera.