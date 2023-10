Milan-Juve, quattro americani in campo: il CT Usa Berhalter sarà a San Siro

vedi letture

Quella di domani sarà una serata storica per il calcio americano. La partita tra Milan e Juventus vedrà per la prima volta in un match di Serie A quattro nazionali a stelle e strisce in campo contemporaneamente: è infatti molto probabile che sia Pulisic che Musah, lato Milan, che McKennie e Weah, lato Juve, siano titolari nei rispettivi schieramenti.

Un'occasione talmente importante che sarà presente a San Siro anche il CT della nazionale americana Gregg Berhalter. Oggi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "La mia prima volta a San Siro sarà adesso e sono eccitato ed emozionato perché sarà una serata storica per il soccer americano: avremo per la prima volta quattro giocatori della nostra nazionale a rappresentare un classico del calcio mondiale come Milan-Juventus".