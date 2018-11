Milan-Juve, record d’incasso e 200 Paesi collegati

La sfida contro la Juventus garantisce al Milan il record d’incasso in Serie A: 4.9 milioni per gli oltre settantamila biglietti venduti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, San Siro è quasi sold-out. Restano in vendita solo i tagliandi per il settore ospite. Saranno 200 i Paesi collegati per seguire la partita, 20 le telecamere impiegate per la produzione in 4K, 274 media e 53 i fotografi accreditati.