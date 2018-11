Il finire del primo tempo di Milan-Juventus è stato animato da un calcio di rigore concesso al Milan per un fallo di mano di Benatia in area. Dopo aver guardato la Var, Mazzoleni ha concesso il penality. Dal dischetto ha calciato Higuain che però ha fallito l'occasione per riportare in parità i rossoneri, facendosi parare il rigore da Szczesny.