Milan-Juventus 0-2, a San Siro si ripete il risultato della scorsa stagione

A distanza di una stagione, il Milan in casa ha perso ancora contro la Juventus. Come la scorsa stagione, i bianconeri si sono imposti sulla formazione milanista per 0-2, in quell'occasione i gol furono segnati da Dybala e da Higuain. Il centravanti argentino è stato il protagonista in negativo del Milan questa sera, in considerazione del calcio di rigore fallito e dell'espulsione.