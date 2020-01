Milan-Juventus: le fasi di vendita dei biglietti

Non sarà mai una sfida qualunque: storia, tradizione, fascino. Non sarà mai un avversario qualunque: rispettato, affrontato, battuto, e ora da rimettere nel mirino. Si avvicina Milan-Juventus, 31° giornata di Serie A, uno dei big match in programma nel girone di ritorno 2020 di questo campionato a San Siro. Un appuntamento imperdibile, ancora lontano nel calendario - si giocherà a metà aprile - ma già da segnare per tutti i tifosi rossoneri. È iniziata, infatti, la vendita dei biglietti.

LE FASI DI VENDITA

Dalle 10.00 del 9 gennaio alle 23.59 del 30 gennaio | Prelazione abbonati Tutti gli abbonati - compresi gli abbonati al girone di ritorno - potranno acquistare fino a quattro biglietti con listino dedicato a prezzo agevolato in tutti i settori. Contestualmente, aprirà la vendita libera di alcuni settori dello stadio per facilitare l'acquisto ai turisti o per chi in generale arriva da lontano.

Dalle 10.00 del 31 gennaio alle 23.59 del 17 febbraio | Prelazione CRN I possessori della Carta Cuore Rossonero (tessera del tifoso), in stato attivo e con riconoscimento avvenuto, potranno acquistare fino a quattro biglietti con listino dedicato in tutti i settori. I prezzi verranno comunicati pochi giorni prima dell'apertura.

Dalle 10.00 del 18 febbraio | Vendita libera Tutti i tifosi potranno acquistare il proprio biglietto allo stadio. I prezzi verranno comunicati pochi giorni prima dell'apertura.

DOVE ACQUISTARE

È possibile acquistare i biglietti online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday, solo in caso di eventuali tagliandi rimasti).

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti in canali non ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non ufficiali.

UNDER 5

Per la partita Milan-Juventus non sono previsti ingressi ad 1€ per gli Under 5.