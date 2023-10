Milan-Juventus, scambio dei gagliardetti inusuale: ecco perché

Fatto inusuale quello accaduto nel rito dello scambio dei gagliardetti tra Davide Calabria e Adrien Rabiot, capitani di Milan e Juventus. Quello rossonero ha omaggiato, come da tradizione, il capitano ospite con il classico gagliardetto ricamato con inserti in oro, riportante la partita in oggetto, la manifestazione e la data, ricevendo in cambio quello plastificato e generico della Juventus, che si può trovare comunemente negli store.