Milan-Juventus: se una delle due segna, l'altra non trova il gol. La curiosa situazione è occorsa in 8 delle ultime 11 sfide a San Siro

vedi letture

Le statistiche della Lega Serie A in vista del match di domenica 22 ottobre ci dicono che in otto delle ultime 11 sfide al Meazza in Serie A tra Milan e Juventus, almeno una delle due squadre non ha segnato (nelle ultime due ha mancato l’appuntamento con il gol la squadra bianconera) - in questo parziale, quattro successi dei rossoneri, un pareggio, sei vittorie dei piemontesi.