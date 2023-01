Milan, Kalulu dopo il pareggio con la Roma: "Risultato deludente, andiamo avanti insieme"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il pareggio con la Roma sta più che stretto al Milan. Anche Pierre Kalulu si è affidato ai social network per esprimere le proprie sensazioni dopo il pari contro i giallorossi. Il difensore rossonero ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram ufficiale, aggiungendo in didascalia: "Risultato deludente, felice per aver segnato, andiamo avanti insieme".