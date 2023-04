Milan, Kalulu pronto a tornare titolare dopo quasi un mese

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Per il Milan atteso domani al Dall'Ara mister Pioli si appresta ad effettuare un turnover davvero importante rispetto alla gara di Champions contro il Napoli di mercoledì. Simon Kjaer verrà preservato e non è neanche partito alla volta di Bologna, così aumentano in modo davvero importante le possibilità di vedere nuovamente Kalulu da titolare al centro della difesa. Il francese si era infortunato al polpaccio in nazionale il 25 marzo, e rientrerà così a quasi un mese dal problema muscolare accusato mentre era con l'Under 21.