Milan, Kessié ko: problema muscolare

Piove sul bagnato per il Milan, che contro la Samp, con ogni probabilità, dovrà rinunciare a uno dei suoi pilastri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la perdita dell’ultim’ora è Kessie. Tornato con un acciacco muscolare dalla nazionale, avrebbe resistito in campo nel derby per poi arrendersi in seguito. In caso di 4-4-2, dunque, in mezzo al campo potrebbero agire Biglia e Bonaventura, con Laxalt largo a sinistra.