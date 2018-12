Dopo un inizio di stagione piuttosto difficoltoso, ora Tiemoué Bakayoko sta dimostrando di essere un giocatore importante e sta fornendo prestazioni molto positive. Il francese è arrivato al Milan in prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto...

La Primavera del Milan affronterà lunedì il Cagliari nella sfida valida per l'11^ giornata di andata del campionato di categoria: il calcio d'inizio del match, che si giocherà allo stadio Ossola di Varese, è in programma alle 19.

Queste le pagelle di Milan-Parma: G. Donnarumma 6: Inglese gira di testa da pochi metri e lo fa secco. Non ha colpe. Migliorato nettamente nella gestione del pallone con i piedi. Calabria 6,5: spinge tanto sulla sua corsia e deve vedersela con due booster truccati come...

Bioscalin, marchio iconico dell'azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Bioscalin® è il brand di Giuliani - società farmaceutica operante da più di 100 anni - dedicato alla salute e al...

SONDAGGIO MN - Riscattereste Bakayoko in estate?

MN - Paquetá: "Sono felice, al Milan per la sua storia"

Milan, stagioni a confronto: 5 punti e 5 gol in più dopo le prime 14 giornate

Milan, Kessié ritrova il Torino: contro i granata il primo rigore segnato in Serie A

MN - Capelli: "Una sorpresa scendere in campo, sono molto contenta. Vittoria di squadra, crediamo allo scudetto"

Gigio vs Sirigu, presente e futuro stasera a confronto

Higuain chiama a raccolta i tifosi: "Vi aspettiamo tutti a San Siro per tre punti fondamentali"

Franck Kessié, ricorda acmilan.com, ha realizzato un gol su rigore nell'ultimo match di campionato contro il Parma. La sua prima realizzazione dal dischetto, in Serie A, è arrivata nella sua terza presenza nella competizione (nel settembre 2016), proprio contro il Torino.

