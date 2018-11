Milan, Kessié stringe i denti. Cutrone in dubbio

Il Milan affronterà la Juventus in piena emergenza. Bonaventura non sarà della partita, mentre Kessié - come riporta La Gazzetta dello Sport - stringerà i denti ancora una volta e dovrebbe esserci. Lo stesso dovrebbe accadere per Calhanoglu, che ha preso l’ennesima botta sul piede destro ma ieri camminava abbastanza bene. Dubbi su Cutrone, anche lui alle prese con una ricaduta alla solita caviglia sinistra che lo tormenta da due mesi.