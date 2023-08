Milan, Koulierakis un obiettivo. I suoi numeri con il PAOK

Non solo Marco Pellegrino, il Milan per il ruolo di difensore centrale starebbe valutando anche il prospetto greco Konstantinos Koulierakis, classe 2003 in forza al PAOK. La valutazione degli ellenici è di 10 milioni di euro. Nel giro della prima squadra dal 2021/2022, Koulierakis ha esordito prima con la formazione B con cui ha collezionato 22 presenze nella Serie B greca. Poi, dalla scorsa stagione, si è affermato in pianta stabile nella prima squadra: tra l'anno scorso e l'inizio di questa stagione ha messo insieme 33 presenze e 2 gol. Con la nazionale maggiore greca, poi, è già sceso in campo in due occasioni.