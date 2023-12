Milan, Krunic non gioca dal 28 novembre: sono cinque le panchine di fila

Nelle ultime stagioni, Rade Krunic è stato uno dei giocatori più utilizzati da Stefano Pioli. E anche quest'anno, il centrocampista rossonero è stato impiegato parecchio dal tecnico rossonero, ma solo fino a qualche settimana fa: il bosniaco, che finora ha collezionato 14 presenze tra campionato (10) e Champions League (4), non gioca infatti ora dal 28 novembre contro il Borussia Dortmund quando è entrto in campo nel secondo tempo al posto dell'infortunato Thiaw.

Da quel giorno, sono quindi arrivate cinque panchine di fila pe Krunic (Frosinone, Atalanta, Monza e Salernitana in campionato, Newcastle in Champions League). Prima dell'ultima partita contro la Salernitana, Stefano Pioli è stato piuttosto chiaro e ha spiegato così il minutaggo ridotto dell'ex Empoli in queste settimane: "In questo momento c'è qualcuno che sta meglio di lui".