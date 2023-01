Milan, Krunic verso il recupero. Può aiutare Pioli tatticamente

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rade Krunic sembra essere finalmente vicino al rientro in campo dopo un lungo infortunio che lo sta tenendo fuori ormai da un mese. Il centrocampista bosniaco sfrutterà la settimana di riposo a disposizione del Milan per rimettersi in carreggiata ed essere a disposizione di Pioli martedì per il match dell'Olimpico contro la Lazio. Krunic arriverà in aiuto tattico a Pioli che potrebbe irrobustire la trequarti con un giocatore più muscolare come fatto più volte anche l'anno scorso proprio con il bosniaco e con Kessie. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.