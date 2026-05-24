Milan, l'addio di Tare non è più così scontato: Allegri lo stima molto
Con la qualificazione in Champions League, che il Milan potrà ottenere questa sera battendo il Cagliari, è praticamente scontata la conferma sulla panchina del Diavolo di Massimiliano Allegri, anche perchè scatterebbe in automatico il rinnovo fino al 2028 con aumento dell'ingaggio che passerà da 5 a 6 milioni di euro a stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il tecnico livornese avrà un peso anche sulla conferma di Igli Tare che gode della grande stima e della fiducia di Max. L'addio del direttore sportivo albanese non è più così scontato.
Intervenuto ieri in conferenza stampa, Allegri non ha voluto parlare del futuro, ma il suo focus è solo sulla partita di stasera contro il Cagliari: "Se chiederò a Tare di rimanere? Ripeto. Le dinamiche societarie non sono io a doverci mettere bocca. In questo momento a 30 ore dalla partita più importante dell'anno, parlare di Allegri, Tare, Marco. Non serve a niente. Serve rimanere concentrati sulla partita di domani sera, che è la cosa più importante per tutti. Non sarà assolutamente facile. Da lunedì, a bocce ferme, valuteremo il tutto".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan