Milan, l'allenamento alla vigilia del Newcastle sarà domani alle ore 11.15

Il Milan ha l'obbligo di resettare in fretta l'umiliazione nel derby e guardare avanti: lo impone il calendario. Domani è già giorno di vigilia di Champions League e non sarà una partita come le altre. I rossoneri affronteranno martedì a San Siro alle 18.45 il Newcastle di Sandro Tonali. Nella giornata di domani i rossoneri si alleneranno al centro sportivo di Milanello alle ore 11.15 con il primo quarto d'ora della sessione che sarà aperto, come di consueto prima di gare Uefa, alla stampa.